Varusschlacht: "Schietwetterführung" im Museumspark in Kalkriese

Hatte das Wetter Auswirkungen auf den Verlauf der Varusschlacht am Oberesch? Das ist eine der Fragen in der neuen "Schietwetterführung".

Varusschlacht GmbH/Caroline Flöring

Bramsche. Das Varusschlacht-Museum startet mit einem neuen Führungsformat in die Wintersaison. Die "Schietwetterführung" lockt in den Park in Kalkriese.

"Regen, Sturm, Kälte – Germanien war in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung für die sonnenverwöhnten Römer. Und auch heute kennen wir in Norddeutschland Schietwetter", betonen die Verantwortlichen der Varusschlacht GmbH in einer Pressee