So engagiert sich Uwe Engelmann aus Bramsche in der Gefangenenhilfe

Mit dem Silbernen Kronenkreuz der Diakonie wurde Uwe Engelmann (links) für seinen Einsatz in der Gefangenenhilfe während der Corona-Zeit ausgezeichnet.

Diakonie Hannover

Bramsche/ Osnabrück. Für sein Engagement in der Gefangenenhilfe während der Coronazeit ist der Bramscher Uwe Engelmann in Hannover mit der Silbernen Kronenkreuz der Diakonie in Niedersachsen ausgezeichnet worden.

In jedem Jahr schreibt die Diakonie die mit ihr verbundenen Organisationen, in diesem Fall das Schwarze Kreuz, an, die dann Mitarbeitende für die Auszeichnung vorschlagen. So wird es auch bei Uwe Engelmann gelaufen sein. Wenn der Lehrer all