Ehrenamt überrascht Journeyson Kashung Shimrah

Eva Voß

Ueffeln. Diese Überraschung ist geglückt: Beim Tischtennistraining des TSV Ueffeln überraschte der Kreissportbund Osnabrück Land Trainer Journeyson Kashung Shimrah. Dieser wurde als "Vereinsheld" geehrt.

Eigentlich sollte am Freitagabend ein ganz normales Training stattfinden – das dachte zumindest Trainer Journeyson Kashung Shimrah. Doch die Jungs, die am Training teilnehmen wollten, waren natürlich eingeweiht. Und so staunte der