Der Weihnachtsmarkt in Ueffeln wird in diesem Jahr nicht stattfinden (Archivfoto).

Lina Kruse

Ueffeln. Die Arbeitsgemeinschaft der örtlichen Vereine, die in jedem Jahr den Weihnachtsmarkt in Ueffeln organisieren, hat sich in einer Sondersitzung dazu entschlossen, den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr abzusagen.

Das teilen die Organisatoren sowie Ortsbürgermeister Wilhelm Clausing mit. In der Sondersitzung sei deutlich geworden, "dass die Bedenken doch zu groß sind", so Clausing. Er hätte sich zwar gewünscht, dass der Weihnachtsmarkt in d