Die Grundschule in Engter bleibt in dieser Woche verwaist: Die Schüler lernen zu Hause auf Distanz.

Heiner Beinke

Engter. Als erste Schule im Landkreis Osnabrück ist die Grundschule Engter in dieser Woche im Homeschooling, um die Zahl der Corona-Fälle einzudämmen.

"In der Woche vom 22. -26.11.2021 findet an unserer Schule Distanzlernen statt", heißt es auf der Homepage der Schule. "Zutritt für Eltern und nicht an der Schule tätige nur nach telefonischer Anmeldung!!" steht auf einem Ausdruck am Haupte