FCR-Kicker Arlind Smakoli (links) machte drei Tore.

Rolf Kamper

Bramsche. Die A-Jugend trifft zweistellig, die B-Junioren stürzen den Tabellenführer: Mit den Ergebnissen vom Wochenende kann der FCR Bramsche sehr zufrieden sein.

In der Bezirksliga galt die B-Jugend des FCR Bramsche vor dem Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Hollage als Außenseiter. In einer spannenden Partie schafften die Gäste aber einen knappen 1:0-Sieg durch das umjubelte Tor von Finn Glose in der