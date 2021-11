Drei Wohnungseinbrüche in Bramsche: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind am vergangenen Freitag in Bramsche in drei Wohnhäuser eingebrochen (Symbolfoto).

dpa/Andreas Gebert

Bramsche. Nach Einbrüchen in der Wohnhäuser in Bramsche hofft die Polizei auf Hinweise auf die Täter. Die Vorfälle ereigneten sich am vergangenen Freitag.

Zwischen 16.10 und 17.45 Uhr stiegen nach Angaben der Polizei unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Hansastraße ein. Sie verschafften sich über den rückwärtigen Bereich eines Wohnhauses in der Hansastraße Zutritt. Unweit der Rheinstraße g