Neuer Anlauf für Oberstufe an der IGS Bramsche

Im Sommer 2021 hat der erste Jahrgang die IGS Bramsche verlassen. Die wichtigste Forderung damals: Die Einrichtung einer Oberstufe.

Heiner Beinke

Bramsche. Neuer Anlauf für die Einführung einer Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Bramsche: Die SPD-Fraktion im Kreistag Osnabrück stellt einen entsprechenden Antrag.

Gleich zu Beginn der neuen Wahlperiode arbeitet die SPD/UWG-Gruppe an der Umsetzung "eines ihrer wichtigsten Ziele", wie es in einer Pressemitteilung heißt: Die Einführung der Oberstufe an der IGS Bramsche soll zum Sommer 2022 kommen.