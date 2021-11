Kurz vor der Winterpause wird in Kalkriese noch einmal richtig Betrieb auf dem Sportplatz sein. (Symbolbild)

Rolf Kamper

Bramsche. Auch an diesem Wochenende gibt es wieder einige interessante Sportveranstaltungen in und um Bramsche. Für Zuschauer wird es vor allem in Kalkriese und beim Auswärtsspiel der TuS-Handballer in Dinklage interessant werden.

In Kalkriese wird der Fußball an diesem Wochenende zum dreitägigen Event. Die drei Herrenmannschaften des FC Schwarz-Weiß haben ihre Heimspiele aufgeteilt. Die Erste spielt am Sonntag, 21. November 2021, gegen Georgsmarienhütte, d