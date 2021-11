In Bramsche sind in 24 Stunden 20 neue Corona-Fälle registriert worden. Das ist die höchste Zahl an Neuinfektionen im gesamten Jahr.

imago images/ANP via www.imago-images.de

Bramsche. 20 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden sind in Bramsche registriert worden. So viele wie seit dem Ausbruch im Alloheim im Frühjahr 2020 nicht mehr. In der Stadt gibt es derweil Gerüchte über eine Firmenfeier, bei der sich mehrere Mitarbeiter infiziert hätten.

Insgesamt 1649 Corona-Fälle in Bramsche registriert der Gesundheitsdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück am Freitag, 19. November 2021, seit dem Ausbruch der Pandemie. Am Tag zuvor waren es noch 1629 Fälle. So viele Neuinfektionen innerh