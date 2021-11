Warum es in Bramscher Jugendtreffs bald Unisex-Toiletten gibt

Unsisex-Toiletten soll es bald in den Jugendtreffs in Bramsche geben, um Besuchern entgegenzukommen, die sich ihrer geschlechtlichen Identität unsicher sind oder sie ablehnen (Symbolbild).

Bramsche. In den Jugendtreffs in Bramsche soll es bald nur noch Unisex-Toiletten geben - ein Entschluss, der nach einem intensiven Befassen mit dem Thema Transgender gefasst wurde. Beratend tätig war ein Verein, der mittlerweile auch Sprechstunden in Bramsche anbietet.

Transgender bezeichnet Personen, deren Geschlechtsidentität nicht oder nicht vollständig mit dem bei Geburt anhand der äußeren Merkmale im Geburtenregister eingetragenen Geschlecht übereinstimmt, oder die eine binäre Geschlechtszuordnung&nb