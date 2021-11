Verärgerung über Baumfrevel an der Dorfstraße in Ueffeln

Schon drei Mal wurden an dieser Stelle Linden gepflanzt, die nach kurzer Zeit wieder eingegangen sind.

Eva Voß

Ueffeln. Schon drei Mal mussten junge Linden an der Dorfstraße in Ueffeln neu gepflanzt werden, weil sie jedes Mal bereits kurz nach dem Pflanzen eingegangen waren. Das Problem war nun auch Thema in der jüngsten Ortsratssitzung.

Bereits während der letzten Sitzung im Mai regte der Ortsrat an, zum wiederholten Male eine Neupflanzung vorzunehmen. Dieses Mal mit bereits stärkeren Bäumen, damit sie gegenüber möglichen Manipulationsversuchen widerstandsfähiger sind. Aus