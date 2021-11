Noch bis 16 Uhr: Heute offene Impfaktion bei Famila in Bramsche

Am Mittwoch können sich Bürger bei einer freien Impfaktion in Bramsche gegen Corona impfen lassen. (Symbolfoto)

dpa/Swen Pförtner

Bramsche. Der Landkreis Osnabrück bietet am Mittwoch, 17. November, auf dem Gelände des Famila-Marktes in Bramsche eine offene Impfaktion an, die noch bis 16 Uhr läuft.

Wie der Landkreis Osnabrück am Mittwochvormittag mitteilte, haben alle Bürger ab zwölf Jahren die Möglichkeit, sich durch ein Team des Malteser Hilfsdienstes mit dem Corona-Impfstoff von Biontech und Johnson&Johnson impfen zu lassen. Be