Kunden stehen Schlange bei spontanen Impftermin in Bramsche

Lange Schlangen bildeten sich am Mittwoch bei der Impfaktion vor den Famila-Markt in Bramsche

Heiner Beinke

Bramsche. Erst am Tag selbst hat der Landkreis Osnabrück einen Impftermin in Bramsche am Mittwoch vor dem Famila-Markt bekannt gegeben. Dafür sind insgesamt 269 Geimpfte ein ordentliches Ergebnis.

Vor dem Haupteingang des Verbrauchermarktes bildeten sich lange Schlangen, obwohl der Landkreis die Ímpfaktion ganz kurzfristig angekündigt hatte. Es habe sich eine kurzfristige Änderung des Ortes ergeben, erläutert Landkreis-Pressespreche