So steuern die Freien Tankstellen in Bramsche ihre Benzinpreise

Die Schwestern Anika (rechts) und Maike Neumann führen gemeinsam die Tankstelle an der Lindenstraße in Bramsche.

Heiner Beinke

Bramsche. Benzin wird immer teurer. Die Betreiber von drei Freien Tankstellen in Bramsche erklären, wie sie ihre Benzinpreise steuern und wann Tanken in der Regel am günstigsten ist.

Die selbstständigen Mittelständler müssen sich im Konkurrenzkampf gegen Marktgiganten wie Aral oder Esso behaupten. Bei den Konzernen steuern Algorithmen das Auf und Ab der Benzinpreise im Laufe des Tages, die örtlichen Pächter sind daran n