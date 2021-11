Pflanzen und Schalen von Friedhöfen werden immer öfter gestohlen – nicht nur auf dem größten Friedhof an der Osnabrücker Straße.

Heiner Beinke

Bramsche. Von Bramscher Friedhöfen werden vermehrt Diebstähle von Pflanzen, Schalen und anderen Grabbeigaben gemeldet. Ein Kavaliersdelikt sind die pietätlosen Taten nicht. Aber lohnt sich eine Anzeige bei der Polizei?

"Wer macht denn so etwas?", denken die meisten, wenn von Diebstählen von Grabschmuck auf Friedhöfen die Rede ist. In Bramsche tun es in diesen November entweder sehr viele oder einige wenige sehr oft.Diebstahl vom frischen GrabEine Bramsche