Jugendliche gestalten Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Bramsche

Heiner Pahlmann und Arne Wegner bei der Kranzniederlegung. Ein weitere Kranz wurde von Imke Märkl und Viktoria Enz im oberen Bereich des Ehrenmals platziert.

Holger Schulze

Bramsche. Anders als üblich lief am Sonntag die Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Bramsche ab. Dafür verantwortlich waren die Mitglieder des Jugendparlaments, die in einem Film wissen wollte, wie der Gedenktag noch zu retten ist.

Erinnernde Reden von Lokalpolitikern, Kranzniederlegung und der eine oder anderer Beitrag musikalischer Art. Das Ganze in Gegenwart einer überwiegend älteren Generation – so wurde bislang der Volkstrauertag auch in Bramsche began