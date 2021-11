Was ehemalige Schüler in der Gartenstadtschule in Bramsche erlebten

60 Jahre nach ihrer Einschulung am 1. April 1961 trafen sich die ehemaligen Volksschüler zu einer Besichtigung ihrer Schule in der Gartenstadt.

Holger Schulze

Bramsche. Am 1. April 1961 begann für die neuen Erstklässler in der Gartenstadtschule in Bramsche der so genannte Ernst des Lebens. 60 Jahre später trafen sich die Klassenkameraden von einst wieder.

Mit der Besichtigung der einstigen Volksschule in der Gartenstadt begann das Klassentreffen von ehemaligen Schülerinnen und Schülern des Einschulungsjahrganges 1961. Anita Sutthoff, die Leiterin der jetzt in diesem Gebäude angesiedelten Vol