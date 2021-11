30 Punkte und zehn Rebounds waren Cole Walkers (mit Ball) Anteil am Sieg der Red Devils.

Rolf Kamper

Bramsche. Lange Zeit einem Rückstand hinterherzulaufen, kann mürbe machen. Nicht so beim jüngsten Heimspiel der Bramscher Regionalliga-Basketballer. Die Red Devils drehten das Spiel gegen den BBC Rendsburg im letzten Viertel und besiegten dadurch einen direkten Konkurrenten.

Am Ende zählt's! So oder so ähnlich könnte man den Spielverlauf in der IGS-Sporthalle zusammenfassen. Denn nachdem Bramsche schnell mit 7:2 führte, war der Wurm drin und Rendsburg zog auf 30:19 davon. Die Red Devils fanden erst im Verlauf d