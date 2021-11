Warum Hans Hentschel auch in seiner Lesung in Bramsche malt

Er malt, um zu verstehen: Hans Hentschel stellte in Anne Mailänders Buchhandlung in Bramsche seine selbst verfassten und illustrierten biblischen Geschichten für Kinder vor.

Sigrid Schüler

Bramsche. Ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Superintendenten Hans Hentschel: In Bramsche stellte er seine Kinder-Bibel „Bunte Augenblicke mit der Bibel“ vor - lesend und malend.

Für Hentschel war es ein Wiedersehen mit Freunden und Bekannten. In der Buchhandlung „Am Münsterplatz“ in Bramsche konnte er am Freitagabend viele Gäste namentlich begrüßen.Für ihn sei es recht emotional, das erste Mal nach seinem Weg