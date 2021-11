BOP in Bramsche: Gegenseitiges Beschnuppern ist besonders wichtig

Beim vergangenen Berufsorientierungsparcours in der Hauptschule und Realschule stellte sich auch die Bundespolizei den Schülern vor.

Archiv/Marcus Alwes

Bramsche. Unternehmer treffen Schüler – und damit ihre möglichen Auszubildenden. Doch was lässt sich am alljährlichen Berufsorientierungsparcours (BOP) in Bramsche noch verbessern? Die Experten stecken die Köpfe zusammen.

Eine Präsenzveranstaltung schlägt ein ausschließlich digitales Kennenlernen um Längen. Katja Bielefeld von der Vermittlungsagentur MaßArbeit stimmt sofort zu, als sie diese Aussage hört. Beim jüngsten BOP in der Hauptschule und Realschule a