Dem Turm am Steigenberg in Neuenkirchen droht ein Abriss

Abgerissen werden soll der marode Aussichtsturm am Steigenberg.

Ilona Ebenthal

Neuenkirchen-Vörden. Finaler Abriss oder Neubau? Was aus dem Aussichtturm am Steigenberg werden soll, wird bei der Versammlung des Heimatvereins Neuenkirchen am Freitag, 19. November, ab 19 Uhr vermutlich heiß diskutiert werden.

Eine „relativ komplizierte Gemengelage“ schildert Bürgermeister Ansgar Brockmann. Grundstückseigentümer ist die Clemens-August-Stiftung. Der hölzerne Turm wurde 1972 von Bundeswehrpionieren gebaut und dem Heimatverein Neuenkirchen übereigne