Das läuft in den Bramscher Sportvereinen an diesem Wochenende

Das Bramscher Publikum (hier bei einem Heimspiel der TuS-Basketballer) ist am Wochenende wieder gefragt.

Archiv/Rolf Kamper

Bramsche. Auch am zweiten November-Wochenende bleibt die Region Bramsche sportlich: Am Freitag stehen noch einige Fußballspiele an, bevor es in die Winterpause geht, und am Samstag haben die Basketballer der Red Devils ein wichtiges Heimspiel in der IGS-Halle.

Basketball: Heimspiel der Red DevilsIn der Regionalliga werden die Bramscher Basketballer wohl nicht um den Titel mitspielen. Der Klassenerhalt ist aber ein wichtiges Ziel für die TuS-Korbjäger, die dafür ein paar direkte Konkurrenten in de