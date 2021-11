Corona-Neuinfektionen in Bramsche wieder sprunghaft angestiegen

Zuletzt wurden im April so viele Corona-Neuinfektionen an einem Tag in Bramsche festgestellt (Symbolfoto).

Sina Schuldt/dpa

Bramsche. 15 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden hat der Gesundheitsdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück am Freitag (12. November) registriert. So viele wie seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr. Woran liegt das?

So hohe Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen wurden in Bramsche zuletzt im April 2021 registriert. Der Höchstwert bei den innerhalb von 24 Stunden neu festgestellten Fällen wurde am 16. April mit 17 Fällen erreicht. Mit 15 N