Im Ratssaal tagen mehrere Ortsräte, um die Corona-Bestimmungen einhalten zu können.

Heiner Beinke

Bramsche. Mit gleich zwei Sitzungen am Montag, 15. November, wird die Reihe der konstituierenden Ortsratssitzungen fortgesetzt. Bis Ende des Monats sollen alle elf Ortsräte ihren Ortsbürgermeister gewählt haben.

Gundolf Böselager(CDU, Ortsrat Sögeln) und Volker Stuckenberg (SPD, Epe) sind bereits wiedergewählt worden, am Donnerstag, 11. November, stand die Entscheidung im Ortsrat Pente an. Nun geht es am Montag, 15. November, mit den Orts