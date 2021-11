Als digitales Zahlungsmittel kann der neue Stadtgutschein eingesetzt werden.

Stadtgutschein

Bramsche. Der Wert der in Bramsche ausgegebenen Stadtgutscheine hat die Grenze von 200.000 Euro geknackt. Der Rabatt von 20 Prozent beim Gutscheinkauf wird weiter gewährt.

Er ist so groß wie eine Kreditkarte und bietet ähnliche Vorteile: Mit dem City-Bramsche-Stadtgutschein können Kunden bargeldlos in jedem der mittlerweile fast 40 Geschäfte in Bramsche bezahlen, die den Gutschein akzeptieren - vorausgesetzt,