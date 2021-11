Bezirksliga-Fußballer des FC Kalkriese wollen in Lüstringen punkten

Das Kalkrieser Bezirksliga-Team fährt am Sonntag nach Lüstringen.

Rolf Kamper

Kalkriese. In der Fußball-Bezirksliga fährt der FC Kalkriese am Sonntag, 14. November 2021, nach Lüstringen, wo seit dieser Woche ein neuer Trainer am Werk ist. Zeitgleich richten sich die Blicke im Nordkreis auf das Derby zwischen TuS Berge und SC Rieste.

Nachdem der FC Kalkriese am letzten Wochenende turnusmäßig spielfrei hatte, beginnt für die Schwarz-Weißen nun der Endspurt der Hinrunde: Noch vier Spiele stehen bis Anfang Dezember im Kalender, in denen der FCK sein Punktekonto aufbessern