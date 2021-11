Spinntreff Tuchmacher-Museum

Tuchmacher-Museum Bramsche

Bramsche. Für alle, die gerne mit Handspindel und Spinnrad arbeiten, bieten die erfahrenen Spinnerinnen der Kuntenbunten Wollspinnerey wieder ihren offenen Spinntreff im Tuchmacher-Museum in Bramsche an.

Bis Weihnachten sind zwei Termine im Tuchmacher Museum Bramsche geplant, wie es in einer Mitteilung des Museums heißt: Am Samstag, 13. November und am Samstag, 11. Dezember, jeweils von 12.30 bis 16.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos