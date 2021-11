Gundolf Böselager bleibt Ortsbürgermeister in Sögeln

Sögelner Führungsduo: Ortsbürgermeister Gundolf Böselager gratuliert seinem neuen Stellvertreter Uwe Knäblein.

Heiner Beinke

Bramsche. Gundolf Böselager bleibt Ortsbürgermeister in Sögeln. Er wurde in der konstituierenden Sitzung am Montag im Bramscher Rathaus einstimmig wiedergewählt. Neuer Stellvertreter ist Uwe Knäblein.

Uwe Knäblein ist eines von gleich fünf neuen Gesichtern im neunköpfigen Ortsrat Sögeln. Er wurde von der SPD-Fraktion zudem zum Fraktionsvorsitzenden bestimmt. Seine Stellvertreterin Monika Papke ist ebenfalls neu im Ortsrat. Auch Ane