An der Ueffelner Martinistraße ist ein Auto gegen ein Baum gefahren und musste befreit werden. Solche Unfälle passieren häufig – doch am Samstag hat die Feuerwehr Ueffeln-Balkum den Ernstfall nur geübt.

Feuerwehr Ueffeln-Balkum

Ueffeln. Am vergangenen Samstag ist die Feuerwehr Ueffeln-Balkum zu einer Übung alarmiert worden. Eine verletzte Person war in ihrem Auto eingeklemmt und musste befreit werden.

In die Ueffelner Martinistraße wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ueffeln-Balkum am Samstagnachmittag alarmiert. Dort war ein Auto gegen einen Baum gekracht. Der Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werd