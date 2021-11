So wird in Bramsche an die Pogromnacht 1938 erinnert

In der Kirche St. Martin findet am 9. November eine Veranstaltung an die Erinnerung der Pogromnacht 1938 statt.

Marcus Alwes

Bramsche. Am 9. November um 19.00 Uhr findet in der St. Martin Kirche in Bramsche erstmals eine Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Pogromnacht im Jahr 1938 statt.

In der Nacht zum 9. November 1938 war in Bramsche alles ruhig geblieben, weil hier keine Juden mehr lebten. Als letzte hatte die Familie ten Brink Bramsche im Jahr 1935 verlassen, wie der Bramscher Geschichtsexperte Dieter Przygode dokument