Holger Schulze

Bramsche. Zum Abschluss der diesjährigen Pflanzperiode ging es für die Schüler der Klasse „8 Umwelt“ an der Gesamtschule Bramsche noch einmal nach draußen. Sie legten eine vogel- und bienenfreundliche Hecke in der Streuobstwiese an.

Seit ihrem Start in der IGS beschäftigen sich die 30 Schüler aus dem Umwelt-Zug mit der Streuobstwiese hinter dem Schulgebäude. „In der fünften Klassen wurden die Obstbäume gepflanzt. Ein Jahr später ging es um die Anbringung der Nistkästen