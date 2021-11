Klarinettistin Carolin Grönloh (l.) eröffnet musikalisch die Ausstellung, Kunstvereinsvorsitzender Reinhard Röttenbacher (2. v. li.) spricht kurz danach ein paar einleitende Worte.

Reinhard Fanslau

Bramsche. 33 Werke von 16 Ausstellern sind in der Jahresausstellung Bramscher Kunstvereins bis zum 5. Dezember zu sehen. Am Freitagabend eröffnete Vereinsvorsitzender Reinhard Röttenbacher die Schau im Tuchmachermuseum.

Wegen Corona fand die Veranstaltung im vergangenen Jahr nicht statt. „Es war auch in diesem Jahr schwierig, alles zu planen. Daher sind wir sind froh, dass am Ende alles geklappt hat“, sagte Röttenbacher. In seiner Eröffnungsanspr