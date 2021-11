Bramscher Künstler öffnen am Sonntag ihre Ateliers

Siegfried Kornacki ist einer der Künstler, der sein Atelier für Besucher öffnet.

Andreas Hasenkamp

Bramsche. Fünf Künstler in Bramsche und Umgebung öffnen am Sonntag, 7. November ihre Ateliers. Zusammen mit jeweils einem weiteren Künstler als Gast geben sie Einblick in ihre Arbeit.

Damit haben "Kunstinteressierte zum ersten Mal die Möglichkeit, Künstler und Künstlerinnen aus unserer Region in ihren Ateliers zu besuchen und kennenzulernen", betont der ausrichtende Bramscher Verein für Bildende Kunst in einer Pressemitt