Das ist am Wochenende in der Bramscher Sportszene wichtig

Die Fußballer des SC Epe-Malgarten mit Niklas Hagen (links) haben im Honigmoor-Stadion ihr letztes Spiel des Jahres. Der TuS Engter spielt am Samstag.

Rolf Kamper

Bramsche. An diesem Wochenende absolvieren einige Bramscher Fußballer ihre letzten Pflichtspiele des Jahres. In den Hallensportarten wird dagegen gerade erst so richtig aufgedreht. Ein Überblick über alle Events.

Die Bramscher Handballer freuen sich auf viele Zuschauer beim Heimspiel am Sonntag, 7. November. Um 17 Uhr tritt die erste Herrenmannschaft nämlich gegen den FC Schüttorf an. Nach der Pleite im Derby gegen Osnabrück wollen die TuS