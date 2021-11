Der Gaspreis wird auch bei den Stadtwerken Bramsche 2022 steigen.

dpa/Patrick Pleul

Bramsche. Die mehr als 10.000 Stromkunden und knapp 5.000 Erdgaskunden der Stadtwerke Bramsche müssen sich auf höhere Kosten einstellen: Der Energieversorger hat Preiserhöhungen zum 1. Januar 2022 angekündigt.

"Erstmals seit nahezu drei Jahren" werde in den nächsten Tagen "ein Preiserhöhungsschreiben verschickt", kündigen die Stadtwerke Bramsche an. Als 100-prozentige Tochter der Stadt Bramsche ist das Unternehmen gesetzlicher Grundversorger in d