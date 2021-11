Die Polizei schätzt den durch das Feuer entstandenen Schaden auf etwa 250.000 Euro. Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Holger Schulze

Engter. Durch ein Feuer ist das Haus von Familie Steiner aus Engter unbewohnbar geworden. Ein Freund der Familie hat nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um ihnen zumindest "ein Weihnachten ohne Not zu ermöglichen".

"In meinen kühnsten Träumen hätte ich nicht erwartet, dass so viel gespendet wird", sagt Peter Meßmann am Telefon. Der Engteraner hat am Mittwoch, einen Tag nach dem Wohnhausbrand, eine Spendenaktion für die betroffene Familie ins