Für einige Kreisklasse-Teams steht die Winterpause kurz bevor. (Symbolbild)

Rolf Kamper

Epe. In den Osnabrücker Kreisklassen steht der letzte Spieltag der Hinrunde an, aber bis auf den SC Epe-Malgarten haben alle Bramscher Teams in den nächsten Wochen noch Nachholspiele zu absolvieren. Der SCE empfängt im Honigmoor-Stadion einen unberechenbaren Gegner.

Vor einer Woche wurde Blau-Weiß Merzen II mit einer 1:6 Klatsche gegen den TuS Engter unsanft von der Tabellenspitze geschubst. Nun treten die „Löwen" im Honigmoor an. Kann sich der SC Epe-Malgarten am Sonntag, 7. November 2021, um 14