Einfamilienhaus nach Feuer in Engter unbewohnbar

Die sieben Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen.

NWM-TV

Engter. Am späten Dienstagnachmittag ist die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnhaus in Engter ausgerückt. Im Hauswirtschaftsraum war ein Feuer ausgebrochen.

Gegen 16.50 Uhr hatten Bewohner eines Einfamilienhaus Flammen im Erdgeschoss wahrgenommen und den Notruf gewählt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. var js3qVideoPlayer = new js3q({ dataid: '7f7532a9-3c9