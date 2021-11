Neu verteilt werden Sitze und Aufgaben im Bramscher Stadtrat.

Heiner Beinke

Bramsche. Am Donnerstag, 4. November 2021, tagt der neue Bramscher Stadtrat zu ersten Mal. Einige Personalien sind vor der konstituierenden Sitzung schon geklärt.

Am 4. November 2021 um 18 Uhr wird Gert Borcherding (CDU) als ältestes Mitglied des Stadtrates die erste Sitzung in der Turnhalle an der Heinrichstraße eröffnen. Er wird sie bis zum Tagesordnungspunkt vier, der Wahl des neuen Ratsvorsitzend