Wann ist in Bramsche Mattemännken – und warum?

Ähnlich wie an Halloween (31. Oktober) ziehen auch an Mattemännken (10. November) in Bramsche verkleidete Kinder von Haus zu Haus und hoffen auf Süßigkeiten (Symbolbild).

Matt Wilkinson via www.imago-images.de

Bramsche. In jedem Herbst kommt die gleiche Frage: Wann ist eigentlich Mattemännken? Und warum? Die erste Antwort ist einfach: Am 10. November. Im Jahr 2021 an einem Mittwoch. Woher die Tradition kommt, erklärt der Heimatverein Bramsche.

Mit Einbruch der Dämmerung werden am Mittwoch, 10. November 2021, Kinder verkleidet von Haus zu Haus ziehen, ein Lied singen und dafür Süßigkeiten bekommen. Ein Brauch, der sich so nur im Raum Bramsche gehalten hat. Namensgeber des Brauches