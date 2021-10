Die Sopranistin Dorothee Mields gastiert im Rahmen des Internationalen Malgartener Musikherbstes am 7. November in Wallenhorst.

Annelies van der Vegt

Bramsche/Wallenhorst. Die Malgartener Klosterkonzerte "gehen fremd". Das Doppel-Konzert mit Dorothee Mields im Rahmen des „Internationalen Malgartener Musikherbstes 2021“ am 7. November 2021 findet nämlich in Wallenhorst statt.

Anders als alle anderen Festivalkonzerte findet die zwei Konzerte der Sopranistin Dorothee Mields nicht in Malgarten, sondern in der Alten St. Alexanderkirche in Wallenhorst statt, teilt der Veranstalter mit.Und die sei wie gemacht für die