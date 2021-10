So geht es den Bramscher Sanitätern nach Unfall mit Rettungswagen

Am Mittwochmorgen kollidierten ein Viehtransporter und ein Rettungswagen auf einer Kreuzung in Bramsche.

NWM-TV

Bramsche. Rettungssanitäter sind am Mittwoch bei einem Unfall in Bramsche verletzt worden. Ihre eigenen Kollegen von der Malteser-Rettungswache mussten sie medizinisch versorgen – ein herausfordernder Einsatz.

Am Mittwoch um kurz vor 7 Uhr ging bei der Malteser-Rettungswache in Bramsche eine Alarmierung durch die Rettungsleitstelle ein. Gemeldet wurde ein Unfall, "RTW vs. LKW", hieß es. RTW steht für Rettungswagen – und Marc Hillers, dem Lei