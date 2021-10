So startet der Stadtrat Bramsche in die neue Wahlperiode

Da nach wie vor Abstandsregeln gelten, tagt der Stadt Bramsche auch bei seiner konstituierenden Sitzung in der Turnhalle von Hauptschule und Realschule (Archivbild).

Heiner Beinke

Bramsche. Der neue Stadtrat in Bramsche kommt am 4. November 2021 zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen – und wird gleich in zwei Fällen personell anders aussehen, als es das Wahlergebnis vorgegeben hat.

Eine der ersten Amtshandlungen des Stadtrats wird es sein, eine neue Vorsitzende oder einen Vorsitzenden zu bestimmen als Nachfolge von Roswitha Brinkhus (SPD), die bei der Kommunalwahl 2021 nicht mehr für ein Mandat kandidiert hatte.&