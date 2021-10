Fußballer des TuS Engter wollen in Merzen die Tabellenführung erobern

Am Sonntag kommt es in der Kreisklasse zu einem Spitzenspiel in Merzen.

Rolf Kamper

Engter. In der Fußball-Kreisklasse empfängt Spitzenreiter BW Merzen II am Sonntag, 31. Oktober 2021, den Verfolger TuS Engter. Auch die anderen Partien haben es in sich. Im Landkreis Vechta bleibt Vörden obenauf.

Der TuS Engter will am Sonntag, 31. Oktober, (14 Uhr) dem SV Blau-Weiß Merzen II die erste Niederlage der Saison beibringen. Bisher führen die „Löwen" die Tabelle noch mit zwei Zählern Vorsprung vor den Engteranern an. Der Sieger diese