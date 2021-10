Rene Erf (rechts) ist bisher Achmers erfolgreichster Torjäger. Gegen Denis Oliveira-Correia und den FCR Bramsche konnte er am vergangenen Wochenende aber auch nichts ausrichten.

Rolf Kamper

Achmer. Am vorletzten regulären Spieltag der Kreisliga-Hinrunde wollen der SC Achmer und der TSV Ueffeln in Heimspielen punkten. Für den FCR Bramsche steht ein Flutlicht-Derby an und der TuS Neuenkirchen empfängt ein Spitzenteam der Kreisliga Vechta.

Manchmal überzeugt der SC Achmer in der Kreisliga mit tollen Auftritten und starken Leistungen. Dann stehen selbst die besten Gegner plötzlich vor Problemen und müssen Punkte abgeben. An anderen Tagen läuft es aber gar nicht: Die drei