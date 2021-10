Flickencafé Bramsche will wieder Kinderfahrräder für die "Tafel" spenden

Kinderräder und Tretfahrzeuge übergaben die Ehrenamtlichen des Flickencafés im vergangenen Jahr an die "Tafel" in Bramsche. Auf ähnlich große Resonanz hoffen sie nun erneut (Archivbild).

Yvonne Sommer

Bramsche. Mit Kinderfahrrädern möchte das Team vom Flickencafé in Bramsche auch 2021 die Kinder der "Tafel"-Kunden erfreuen. Wer noch ein solches Rad zuhause stehen hat und es nicht mehr benötigt, wird gebeten, es zu spenden.

Im Flickencafé, das immer am letzten Freitag eines Monats von 15 Uhr bis 17 Uhr im Bramscher Bahnhof stattfindet, erledigen Freiwillige kleine Reparaturen an Elektrogeräten, Näharbeiten oder auch Kleinigkeiten am Fahrrad,Die städtische Ehre