Kein Sprit mehr: Autofahrer verursacht Verkehrsunfall in Hesepe

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 68 in Hesepe. Menschen wurden dabei nicht verletzt (Symbolfoto).

dpa/Patrick Pleul

Hesepe/Alfhausen. Ein liegengebliebener Autofahrer hat auf der Bundesstraße 68 zwischen Alfhausen und Hesepe einen Verkehrsunfall verursacht. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden aber ist beträchtlich.

Nach Angaben der Polizei war ein 68-jähriger Mann aus Osnabrück am Freitag gegen 15 Uhr auf der B 68 in Richtung Bersenbrück unterwegs, als sein Mercedes-Transporter in Höhe Hesepe plötzlich liegenblieb: Im Tank befand sich offenbar kein Tr