Noch abgeklebt waren die Hinweisschilder am Wochenende: Die Auffahrten zur B 68 am Bramscher Berg und von der B 218/Engterstraße aus sind ab Montag gesperrt.

Björn Dieckmann

Bramsche. In Bramsche werden zwei Auffahrten zur B 68 ab Montag, 25. Oktober 2021, voll gesperrt, allerdings nur für recht kurze Zeit.

Betroffen sind die Auffahrt am Bramscher Berg an der Goethestraße in Fahrtrichtung Osnabrück und die Auffahrt in Fahrtrichtung Bersenbrück ab der Kreuzung B 218/Engterstraße und Osnabrücker Straße, sprich der Zubringer von der Engterstraße