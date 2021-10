Wegen eines Kabelbrandes in einem Gewerbebetrieb an der Maschstraße in Bramsche wurde am späten Freitagabend die Freiwillige Feuerwehr alarmiert.

Bramsche. Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Bramsche in der Nacht zum Samstag: In einem Gewerbebetrieb in der Innenstadt war offenbar ein Kabel in Brand geraten.

Wenn eine Brandmeldeanlage (BMA) auslöst, handelt es sich in einer Vielzahl von Fällen um Fehlalarm. Das wissen natürlich auch die Feuerwehrleute, doch rücken die Ehrenamtlichen jedes Mal so aus, dass sie für den Ernstfall gerüstet sind. Un